Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о назначенном пенальти в ворота «Спартака» в матче 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

Александр Мостовой globallookpress.com

Напомним, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал пенальти на 45+1-й минуте и сравнял счет в матче против «красно-белых».

«Очередной судейский ляп! Ой-ой-ой. Очередной пенальти. Не знаю, что там происходит. Уже каждый раз, после каждого тура, высказываешься и не понимаешь. Ребята, ну ёлки-палки.

Давайте хоть на один тур мы наденем, что-ли, футболки этого жёлтого цвета и выйдем, будем судить. Или сядем на VAR», — сказал Мостовой в своем телеграм-канале.

После этого матча «Краснодар» вновь возглавил турнирную таблицу РПЛ с 57-ю очками в активе, опережая «Зенит» на один балл. «Спартак» — на 5-й позиции с 45-ю баллами.