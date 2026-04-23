Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мыслями о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Всё зависит от самого "Краснодара". Если он будет выигрывать свои матчи, а "Зенит" будет вот так терять очки, конечно, у питерцев останется немного шансов на чемпионство. Но "Краснодар" — тоже команда не без проблем и может потерять очки с любым соперником. Это показал матч с "Балтикой". Шансы большие у обеих команд», — цитирует Канищева «Чемпионат».

«Зенит» после 26-ти туров набрал 56 очков и лидирует в турнирной таблице, «Краснодар» (54) — второй, но имеет игру в запасе.