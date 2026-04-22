Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне Примеры.

«Мы будем бороться столько, сколько это будет возможно. Надеюсь, это будет не слишком быстро и не слишком долго. Команда поставила перед собой цель — выиграть все оставшиеся матчи.

Мы должны биться в каждой игре, независимо от соперника. Мы должны требовать от себя гораздо большего и выиграть все шесть оставшихся матчей», — цитирует Арбелоа Marca.

Напомним, что в настоящий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры и на шесть баллов отстает от первой «Барселоны».