Бывший защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о поиске нового наставника для национальной команды страны.

Леонардо Бонуччи globallookpress.com

«Что касается потенциального тренера сборной Италии, то, судя по обсуждаемым именам, если есть реальное желание начать все сначала.

Я бы начал, рассмотрев возможность пригласить Гвардиолу. Это означало бы полную перестройку всего, что происходило в прошлом.

Думаю, это очень сложно, но сейчас мечтать не вредно», — цитирует Бонуччи Sport Mediaset.

Напомним, что сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира 2026 года, после чего с поста наставника был отправлен в отставку Дженнаро Гаттузо.