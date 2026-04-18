Защитник «Ливерпуля» Джереми Фримпонг использовал высказывание баскетболиста Янниса Адетокунбо, чтобы обсудить вопрос о том, следует ли считать сезон мерсисайдцев, в котором они не завоевали титулы, неудачным.

Джереми Фримпонг globallookpress.com

«Нельзя всегда побеждать. Иногда необходимо пройти через такие испытания, чтобы начать всё сначала. Он упомянул Майкла Джордана. Когда тот не выиграл финал, это стало для него провалом, но обесценило ли это его карьеру? Нет. Это был шаг на пути к успеху», — заявил Джереми Фримпонг в интервью The Telegraph.

В текущем сезоне Фримпонг принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи.