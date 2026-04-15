В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» вырвала победу у «Реала» со счетом 4:3.
В составе победителей забивали Александар Павлович, Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе. За мадридцев смогли отличиться Арда Гюлер, который сделал дубль, и Килиан Мбаппе.
На 86-й минуте «Реал» остался в меньшинстве из-за удаления Эдуарду Камавинги.
Результат матча
БаварияМюнхен4:3Реал МадридМадрид
0:1 Арда Гюлер 1' 1:1 Александар Павлович 6' 1:2 Арда Гюлер 29' 2:2 Гарри Кейн 38' 2:3 Килиан Мбаппе 42' 3:3 Луис Диас 89' 4:3 Майкл Олисе 90+5'
Бавария: Мануэль Нойер, Йосип Штанишич (Альфонсо Дэвис 46'), Деотшанкюль Юпамекано, Жонатан Та, Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Александар Павлович, Майкл Олисе, Луис Диас, Серж Гнабри (Джамал Мусиала 61'), Гарри Кейн
Реал Мадрид: Андрей Лунин, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Браим Диас (Эдуардо Камавинга 61'), Арда Гюлер (Тиаго Питарч Пинар 90'), Джуд Беллингхэм, Федерико Вальверде, Трент Александер-Арнольд (Франко Мастантуоно 90'), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе
Жёлтые карточки: Йосип Штанишич 29' — Эдер Милитао 40', Антонио Рюдигер 70', Эдуардо Камавинга 78'
Красная карточка: Эдуардо Камавинга 86' (Реал Мадрид)
В первой игре «Бавария» также победила со счетом 2:1, поэтому именно подопечные Венсана Компани шагнули в полуфинал Лиги чемпионов, где их ждет встреча с «ПСЖ».