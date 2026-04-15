В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» вырвала победу у «Реала» со счетом 4:3.

Майкл Олисе

В составе победителей забивали Александар Павлович, Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе.  За мадридцев смогли отличиться Арда Гюлер, который сделал дубль, и Килиан Мбаппе.

На 86-й минуте «Реал» остался в меньшинстве из-за удаления Эдуарду Камавинги.

Результат матча

БаварияМюнхенБавария4:3Реал МадридРеал МадридМадрид
0:1 Арда Гюлер 1' 1:1 Александар Павлович 6' 1:2 Арда Гюлер 29' 2:2 Гарри Кейн 38' 2:3 Килиан Мбаппе 42' 3:3 Луис Диас 89' 4:3 Майкл Олисе 90+5'
Бавария:  Мануэль Нойер,  Йосип Штанишич (Альфонсо Дэвис 46'),  Деотшанкюль Юпамекано,  Жонатан Та,  Йозуа Киммих,  Конрад Лаймер,  Александар Павлович,  Майкл Олисе,  Луис Диас,  Серж Гнабри (Джамал Мусиала 61'),  Гарри Кейн
Реал Мадрид:  Андрей Лунин,  Ферлан Менди,  Антонио Рюдигер,  Эдер Милитао,  Браим Диас (Эдуардо Камавинга 61'),  Арда Гюлер (Тиаго Питарч Пинар 90'),  Джуд Беллингхэм,  Федерико Вальверде,  Трент Александер-Арнольд (Франко Мастантуоно 90'),  Винисиус Жуниор,  Килиан Мбаппе
Жёлтые карточки:  Йосип Штанишич 29'  —  Эдер Милитао 40',  Антонио Рюдигер 70',  Эдуардо Камавинга 78'
Красная карточка:  Эдуардо Камавинга 86' (Реал Мадрид)

В первой игре «Бавария» также победила со счетом 2:1, поэтому именно подопечные Венсана Компани шагнули в полуфинал Лиги чемпионов, где их ждет встреча с «ПСЖ».