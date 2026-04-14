Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал судейство в центральном матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».  Игра в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 1:1.

Игорь Федотов globallookpress.com

«Сложная игра, но это было понятно изначально.  За счёт терпения Карасёв переборол её и направил в другое русло — игроки и тренеры стали заниматься своими обязанностями, а не глупостями.  Поначалу Соболев пытался провоцировать, Мусаев тоже возмущался, оба тренера пытались призвать Карасёва к разговору.  Но тот всё перетерпел и объяснил, что ему не надо мешать.  Благодаря этому и разговорам с игроками получилась хорошая работа.

На 58-й минуте Карасёв не показал жёлтую Джону Джону за грубую игру.  Тот сыграл в мяч, но следом залепил ногой по Кривцову.  Карасёв хотел свистнуть — не знаю, почему в итоге не стал.  В целом у него проскакивали какие-то странности со скоростью принятия решений.  Может, небольшое волнение всё же было.  И дать поиграть хотел, и не ошибиться.

Все обсуждают удаление Педро на 78-й минуте.  Тренеры "Зенита" говорят, что Карасёв сломал им игру.  Но ничего он не сломал.  Здесь интересно было бы узнать, что увидел Карасёв.  Он дал принцип преимущества "Краснодару" — то есть для него это фол.  Но, когда игра остановилась, он не показал жёлтую Педро.  По крайней мере, по трансляции этого не видно.  Пошла проверка VAR на красную, Карасёв сходил к монитору и объяснил, почему это удаление.  Педро далеко отпустил мяч и не успел к нему.  Он находился лицом к мячу и Сперцяну, нога пошла сверху вниз.  Игрок "Краснодара" хотел ударить по мячу сбоку, промахнулся, и случился удар от Педро.  Ключевое здесь — шипы, движение сверху вниз и, главное, место попадания.  Попади Педро в бутсу, голеностоп — была бы жёлтая.  Но, так как попал в голень, это серьёзное нарушение правил и красная карточка.  Ответственность была именно на Педро — он должен был контролировать свои действия.  Может, игрок "Зенита" и пытался согнуть ногу, но она всё равно пошла вниз.  Верное решение Карасёва, он доступно всё объяснил», — сказал Федотов «Чемпионату».

Краснодарцы лидирует в таблице с 53 очком.  Сине-бело-голубые отстают от первой строчки на один балл.