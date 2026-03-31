Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит высказался о товарищеском матче против России (0:0).

сборная Мали globallookpress.com

«В первую очередь, хочу поздравить Россию с замечательной организацией матча, прекрасное исполнение гимна. У меня даже мурашки побежали!

Понимали, что Россия будет полностью контролировать матч в первые 25 минут, но мы были более удачливыми. Удивил поставленный пенальти в наши ворота. К счастью, он не был реализован.

Может быть, мы заслужили пару пенальти в первом тайме. Тем не менее, мы тоже создавали моменты после. 0:0 — справедливый результат. Я игрой доволен», — цитирует Саинтфита «Матч ТВ».

Напомним, ранее в марте сборная России победила команду Никарагуа с результатом 3:1.