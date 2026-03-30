Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

«Есть матчи, результаты которых были неожиданными. Допустим, все ждали большего от ЦСКА. Но никто не ожидал, что московское "Динамо" будет уверенно побеждать. Словом, интересный чемпионат, интересные события впереди ожидают. Футбол непредсказуем — тем он болельщикам и нравится.

Мое мнение: "Зенит" и "Краснодар" разыграют чемпионство. "Краснодар" играет стабильнее, сочетания игроков после чемпионского сезона сохранили, плюс ещё футболистов добавили. Показывают хороший футбол. С другой стороны, "Зенит" берет в команду высококлассных игроков, и "Краснодар" не оторвался — вся борьба впереди», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

В настоящий момент лидером РПЛ является «Краснодар», который на одно очко опережает «Зенит».