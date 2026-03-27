Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали прокомментировал победу над Северной Ирландией в полуфинале стыков за выход на ЧМ-2026.

По словам хавбека, команда во время подготовки к матчу невольно вспоминала неудачи прошлых лет, ведь сборная Италии по футболу пропустила два последних чемпионата мира. Тонали отметил, что это давление ощущалось, хотя страха у игроков не было — скорее, воспоминания о прежних провалах.

«Не скажу, что нам было как-то страшно или не по себе, но в памяти всплывали те самые неудачи», — цитирует Тонали пресс-служба УЕФА.

В итоге итальянцы справились с задачей, обыграв Северную Ирландию со счётом 2:0. Голы в этой встрече забили сам Тонали и Мойзе Кин.

Теперь в финальном стыковом матче Италия сыграет против сборной Боснии и Герцеговины за путёвку на чемпионат мира-2026.