Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс‑Йоахим Ватцке считает, что, несмотря на то что его команда в этом сезоне выглядит очень мощно, ей всё равно сложно составить конкуренцию «Баварии».

«Я не думаю, что мы набирали столько очков с 2016 года, но проблема в том, что "Бавария" всегда решает, станем ли мы чемпионами Германии или нет. Потому что с тем количеством очков, которое мы можем набрать в этом году, этого было бы достаточно для титула во многие другие годы.

Для меня "Бавария" сейчас — лучшая команда в Европе. Было приятно наблюдать, как они разгромили "Аталанту" (6:1, 4:1) в Лиге чемпионов», — сказал Ватцке Bayern & Germany.

Сейчас «шмели» имеют 61 очко после 27 матчей в таблице Бундеслиги и занимают вторую строчку. «Бавария» имеет на девять очков больше и уверенно лидирует за 7 туров до конца чемпионата.