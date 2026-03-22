Капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва оценил победу над «Арсеналом» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

«Первые 15 минут получились непростыми: у "Арсенала" был опасный момент, но Джеймс Траффорд нас выручил. Во втором тайме мы поняли, что у соперника поубавилось сил, и заиграли интенсивнее. Нико О’Райли здорово подключается в штрафную в таких эпизодах. Нам повезло забить первый гол, после которого появилось больше свободного пространства.

Наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить максимальную стабильность, действовать слаженно. Мы хотели сыграть компактно, без глупых ошибок. Думаю, мы выступили очень хорошо против фантастического соперника», — приводит слова Силвы ВВС.

Таким образом, «Манчестер Сити» выиграл свой девятый Кубок английской лиги, а «Арсенал» остановился в шаге от трофея.