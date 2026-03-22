В матче 30-го тура чемпионата Италии «Рома» минимально переиграла «Лечче» — 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Робиньо Ваш с передачи Марио Эрмосо на 57-й минуте.
Результат матча
РомаРим1:0ЛеччеЛечче
1:0 Робиньо Ваз 57'
Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини (Даниэле Гиларди 46'), Эван Н'Дика, Марио Эрмосо, Девин Ренс, Константинос Цимикас (Анхелиньо 75'), Нейл Эль-Айнауи (Робиньо Ваз 51'), Бриан Кристанте, Никколо Писилли, Лоренцо Пеллегрини (Лоренсо Вентурино 80'), Дониелл Мален (Antonio Arena 75')
Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Тьягу Габриел, Джамиль Зиберт, Данило Филипе Мело Вейга, Омри Гандельман (Валид Шеддира 61'), Умар Нгом, Юльбер Рамадани (THorir Johann Helgason 86'), Никола Штулич (Садик Фофана 61'), Ламек Банда (Конан Н’Дри 67'), Сантьяго Пьеротти (Алеш Сала 86')
Жёлтые карточки: Анхелиньо 78', Никколо Писилли 89' — Сантьяго Пьеротти 82', Данило Филипе Мело Вейга 90'
«Рома» набрала 54 балла и закрепилась на шестом месте в турнирной таблице Серии А. «Лечче» с 27 очками идет 18-м.