«Леванте» одержал победу над «Овьедо» (4:2) в матче 29-го тура испанской Примеры.
В 1-м тайме хозяева забили 2 гола, дубль оформил Карлос Эспи, отличившись на 4-й и 25-й минутах.
«Овьедо» сумел сравнять счет благодаря голам Ильяс Шаир на 44-й минуте и Федерико Виньяс на 45+3-й минуте с пенальти.
Во 2-м тайме «Леванте» забил еще 2 гола, отличились Икер Лосада на 52-й минуте и Иван Ромеро на 90+3-й минуте.
После этого матча «Леванте» занимает 19-е место в таблице Примеры с 26-ю очками в активе. «Овьедо» — на последней 20-й позиции с 21-м баллом.