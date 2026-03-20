Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался о победе самарской команды над «Локомотивом» в Кубке России в серии пенальти.

«Удивился ли? Да, но я за "Крылья Советов" болел. По результату матч удивил, потому что "Крылья" находятся в нижней части таблицы, а "Локомотив" в верхней. Естественно, уровень игроков железнодорожников сильнее. Играли в Самаре, и поддержка болельщиков мотивировала "Крылья". Они неудачно играют в чемпионате и хотят пройти в Кубке как можно дальше.

Новая цель "Локомотива"? Зацепиться за медали в РПЛ. Чемпионами стать будет тяжело, там "Зенит" и "Краснодар", с ними тяжело бороться. За тройку они побороться могут», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» покинул Кубок России, а вот «Крылья Советов» теперь сыграют против ЦСКА.