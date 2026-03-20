Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался относительно желания форварда Криштиану Роналду забить 1000 голов за карьеру.

Роберто Мартинес

«У нас были матчи, в которых Криштиану мог забить, но делал голевую передачу.  Я очень ценю этот аспект.  Это очень важно.  Быть нападающим — это не только забивать голы, но и принимать правильные решения в штрафной.  Для этого и нужны голевые передачи.  А голевые передачи, как правило, важнее голов.

Мы говорим о нападающем, который забил 25 мячей в 30 матчах.  Но я гораздо больше ценю его поведение в штрафной.  И у Криштиану нет той одержимости по поводу 1000-го гола, о которой говорят люди со стороны.  Потому что он ведет себя не так.  Я не могу сказать ничего насчет его клуба, но здесь, в сборной, он ведет себя совсем по-другому», — цитирует Мартинеса A Bola.

Напомним, что в настоящий момент 40-летний Роналду защищает цвета саудовского «Аль-Насра».