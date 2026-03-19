Бразильский «Сантос» отправил в отставку главного тренера Хуана Пабло Войводу.

«Сантос» объявляет об уходе главного тренера Хуана Пабло Войводы и членов его тренерского штаба. Клуб благодарит их за оказанные услуги и желает им успехов в дальнейшей карьере«, — говорится в заявлении клуба.

50‑летний аргентинец возглавил команду Неймара в августе 2025 года, а его соглашение действовало до декабря 2026‑го.

"Сантос" не очень удачно стартовал в бразильской Серии А и имеет всего 6 очков после 7 матчей, занимая 16‑ю строчку.