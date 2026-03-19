Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано считает, что его команда имела все шансы пройти «Нэшвилл» в 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, но от неё отвернулась удача.

«Очевидно, это очень грустный вечер, полный разочарования. У нас были большие надежды пройти дальше в этом турнире — противостояние было очень равным — и сегодня мы повели в счёте. У нас было несколько шансов забить ещё один‑два гола, особенно в первом тайме. Матч был под угрозой, это была очень плотная борьба с грозным соперником.

К сожалению, мы пропустили гол в результате несколько неудачного стечения обстоятельств; всё случается, и в итоге мы выбыли. По правде говоря, мне абсолютно не в чём упрекнуть игроков. Они выложились по максимуму и сделали всё, что было в человеческих силах; в конечном счёте единственный, кто действительно несёт ответственность за это поражение, — это я», — цитирует аргентинского специалиста ESPN.

Первая игра на стадионе «Нэшвилла» завершилась нулевой ничьей. На своём поле «Интер Майами» сыграл 1:1, и за счёт гостевого гола соперник прошёл в четвертьфинал. За «цапель» отличился Лионель Месси на 7-й минуте. «Нэшвилл» отыгрался на 74-й минуте.