Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу матча с «Вест Хэмом» в АПЛ. Встреча прошла 14 марта и закончилась вничью 1:1.

Специалист пожаловался на то, что клуб снова потерял очки из-за недостаточной реализации.

«Мы контролировали игру в начале матча, но почти не угрожали воротам — мне это не нравится. В последней трети поля нужна искра. Выход Шерки добавил чувства ритма.

Мы старались, но, увы, потеряли очки. В Премьер-лиге важна стабильность. В прошлом мы всегда находили способ победить в подобных играх. Нас постоянно наказывают за плохую реализацию», — сказал Гвардиола в интервью BBC.

В таблице АПЛ «Сити» отстает от лидирующего «Арсенала» на девять очков.