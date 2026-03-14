В матче 30-го тура чемпионата Англии «Челси» в родных стенах проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:1.
Судьба встречи решилась на 18-й минуте, когда точным ударом отметился Энтони Гордон. Ассистентом выступил Джо Уиллок.
Результат матча
ЧелсиЛондон0:1НьюкаслНьюкасл-на-Тайне
0:1 Энтони Гордон 18'
Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто (Лиам Дилап 46'), Марк Кукурелья, Рис Джеймс, Весли Фофана (Йоррел Хато 83'), Трево Чалоба, Мойсес Кайседо (Ромео Лавиа 61'), Коул Палмер, Энцо Фернандес, Алехандро Гарначо, Жоао Педро
Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Свен Ботман, Малик Тшау, Тино Ливраменто, Харви Льюис Барнс, Джейкоб Мёрфи (Дэниел Бёрн 77'), Джейкоб Рэмси, Джозеф Уиллок (Энтони Эланга 77'), Льюис Холл, Энтони Гордон, Ник Вольтемаде (Жоэлинтон 67')
Жёлтые карточки: Весли Фофана 23', Мойсес Кайседо 25' — Арон Ремсдейл 84', Льюис Холл 89'
«Ньюкасл» набрал 42 балла и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «Челси» осталось 48 очков и пятая строчка.