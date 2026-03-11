Генеральный секретарь Королевской марокканской федерации футбола Тарек Наджем рассказал о готовности сборной Марокко провести товарищеский матч со сборной России в июне.

Сборная России по футболу globallookpress.com

«Мы готовы сыграть со сборной России в июне, у нас нет запланированных матчей на паузу перед ЧМ. Недавно мы поменяли главного тренера нашей сборной, поэтому окончательное решение будет за ним. Если российская сторона заинтересована в этом матче, то я обязательно передам это нашему главному тренеру», — сказал Наджем Sport24.

Сборная Марокко является участником чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Марокканцы выступят в группе C вместе со сборными Бразилии, Шотландии и Гаити.