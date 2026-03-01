Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский не сможет сыграть в ответной игре полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико».

Роберт Левандовский globallookpress.com

«Игрок основного состава Роберт Левандовский получил травму головы во вчерашнем матче с "Вильярреалом". Проведённые сегодня обследования выявили у футболиста перелом кости с внутренней стороны левой глазницы. Он пропустит матч с мадридским "Атлетико" во вторник», — сообщает сайт каталонцев.

Матч намечен на 3 марта в 23:00 (мск). Первая игра на поле «Атлетико» завершилась их разгромной победой со счётом 4:0.