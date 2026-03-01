Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал итог матча против ЦСКА (1:0).

Станислав Черчесов globallookpress.com

«То, что мы задумывали, выполнили. Особенно это касается первого тайма, во втором было сложнее, потому что ЦСКА прибавил. Мы немного дали им возможность вести игру, и было непросто. Но ребята — молодцы, дотерпели, доиграли. Мы во время матча поменяли систему, перед встречей была одна идея, но игра подсказывала другое. Рад, что мы выиграли и хорошо стартовали после возобновления сезона.

Всегда важно, но у нас следующий матч и к нему нужно готовиться. С успешным результатом эта победа вдвойне будет цениться», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

«Ахмат» после этой победы набрал 25 очков и сейчас располагается на 7‑м месте. ЦСКА имеет на 9 очков больше и идёт четвёртым.