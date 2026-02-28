Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике накануне матча 24-го тура чемпионата Франции с «Гавром» высказался о противостоянии с «Лансом» в борьбе за золото.

«Мы понимаем, что "ПСЖ" нужно улучшать свои результаты, но я вижу и некоторые позитивные моменты. Меня воодушевляет то, как мы справлялись с различными проблемами и обстоятельствами, с которыми сталкивались.

Этот сезон Лиги 1 отличается тем, что "Ланс" проводит невероятный сезон. Что касается нас, мы находимся на своем уровне, набрав примерно столько же очков, сколько в двух предыдущих сезонах.»Ланс« в отличной форме, и противостояние с командой такого уровня в лиге очень мотивирует. Будет сложно финишировать впереди них, так как они находятся вплотную к нам.

Играть на выезде против "Гавра" никогда не было легко, особенно помню прошлый год. Будет напряженно, но для нас важно победить. Мы готовы показать себя», — цитирует пресс-служба клуба Энрике.

Матч «Гавр» — «ПСЖ» начнется 28 февраля в 23:05 мск.