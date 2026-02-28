Президент РПЛ Александр Алаев высказался о старте второй части сезона чемпионата России и большом количестве просмотра ВАР.

Александр Алаев
Александр Алаев globallookpress.com

«Поздравляю всех, что лига вернулась.  Двоякие ощущения от рестарта сезона.  С одной стороны, меня очень приятно удивила готовность команд.  Хорошие скорости, мы привыкли, что весенний футбол, команды вкатываются, а тут такой темп, скорости, уровень сопротивления.

С другой стороны, расстраивает, что вынужден с вами обсуждать судейство и линии.  В начале чемпионата говорил, что поддерживаю коллег из судейского корпуса, не комментирую, чтобы не мешать им работать, вносить дополнительную нервозность.  Но не могу обойти тему стороной.

Первое.  Количество VAR‑вмешательств, только в матче "Краснодар" — "Ростов" было три за тайм.  Мне кажется над этим надо поработать, но каждый раз бегать к экрану неправильно, надо брать на себя ответственность, быть чуть внимательнее.

Второе.  Увидел пенальти в игре "Локомотива", не буду дожидаться решения экспертно‑судейской комиссии.  Мне не хочется, чтобы были такие пенальти в нашей лиге.

Третье.  Офсайдные линии.  К ним много вопросов.  И я понимаю коллег, которые этим занимаются.  Это не наша ответственность, но бьёт по репутации РПЛ, РФС, моей.  Понимаю экономическую и геополитическую ситуацию, но надо искать решение.  Буду говорить с коллегами из РФС, с руководителями клубов.  Надо срочно искать решение, кто будет поставлять нам другие линии, или дорабатывать эти.  Мы все заслужили другие линии», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

Напомним, что в настоящий момент лидером РПЛ является «Краснодар», вторым идет «Зенит», третьим — «Локомотив».