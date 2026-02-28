Президент РПЛ Александр Алаев высказался о старте второй части сезона чемпионата России и большом количестве просмотра ВАР.

Александр Алаев globallookpress.com

«Поздравляю всех, что лига вернулась. Двоякие ощущения от рестарта сезона. С одной стороны, меня очень приятно удивила готовность команд. Хорошие скорости, мы привыкли, что весенний футбол, команды вкатываются, а тут такой темп, скорости, уровень сопротивления.

С другой стороны, расстраивает, что вынужден с вами обсуждать судейство и линии. В начале чемпионата говорил, что поддерживаю коллег из судейского корпуса, не комментирую, чтобы не мешать им работать, вносить дополнительную нервозность. Но не могу обойти тему стороной.

Первое. Количество VAR‑вмешательств, только в матче "Краснодар" — "Ростов" было три за тайм. Мне кажется над этим надо поработать, но каждый раз бегать к экрану неправильно, надо брать на себя ответственность, быть чуть внимательнее.

Второе. Увидел пенальти в игре "Локомотива", не буду дожидаться решения экспертно‑судейской комиссии. Мне не хочется, чтобы были такие пенальти в нашей лиге.

Третье. Офсайдные линии. К ним много вопросов. И я понимаю коллег, которые этим занимаются. Это не наша ответственность, но бьёт по репутации РПЛ, РФС, моей. Понимаю экономическую и геополитическую ситуацию, но надо искать решение. Буду говорить с коллегами из РФС, с руководителями клубов. Надо срочно искать решение, кто будет поставлять нам другие линии, или дорабатывать эти. Мы все заслужили другие линии», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

Напомним, что в настоящий момент лидером РПЛ является «Краснодар», вторым идет «Зенит», третьим — «Локомотив».