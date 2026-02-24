Полузащитник «Барселоны» Педри и нападающий Ферран Торрес, участвуя в шоу El Hormiguero, рассказали, кого из игроков мадридского «Реала» они хотели бы видеть в своей команде.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Педри ответил: «Думаю, это Килиан Мбаппе». Торрес поддержал его: «Да, Мбаппе», — сообщает El Hormiguero в социальной сети X.

В текущем сезоне 27-летний Мбаппе сыграл 33 матча во всех соревнованиях, забив 38 голов и отдав шесть результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 200 миллионов евро.