Новый главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор недоволен игрой против «Арсенала» (1:4) своего ведущего защитника Микки ван де Вена.

Игор Тудор globallookpress.com

Во время матча хорватский специалист призывал голландца играть намного «выше», а не сидеть на своей половине вдали от своих партнеров по команде, а ван де Вен в ответ проигнорировал требования Тудора.

В итоге тренер «шпор» злился и активно жестикулировал, всячески высказывая недовольство своим ассистентам.

В следующем матче «Тоттенхэм» ждет еще одно гостевой дерби с «Фулхэмом». Сейчас команда занимает 16-е место в таблице АПЛ. Для Тудора это первый опыт работы в английском чемпионате.