Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о реакции на последние неудачные результаты команды в АПЛ.

Микель Артета globallookpress.com

«Первоначальная реакция — боль, а потом — "что с этим можно сделать?" Вот и все.

Больше нам ничего не нужно делать, только показывать результат на поле. Со словами все ясно. Я был футболистом — любите меня, когда я играю вничью или проигрываю. Легко любить, когда я выигрываю. Надо любить игроков и быть рядом с ними тогда, когда они больше всего в этом нуждаются», — цитирует Артету ВВС.

Напомним, что в прошлом туре «Арсенал» упустил победу в матче с «Вулверхэмптоном» (2:2). Лондонцы продолжают лидировать в турнирной таблице АПЛ.