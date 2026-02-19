Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рад, что в товарищеской игре с «Ростовом» (3:1) его команда воплотила тренерские задумки и забивала после наигранных комбинаций.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Забитые голы — это результат отработанных комбинаций. Тех концепций, над которыми мы работали. Мне это нравится! Мы могли создать и забить гораздо больше. С учетом того, что нам предложил "Ростов", мы должны были забивать именно так, и команда это сделала», — заявил Челестини «Матч ТВ» после игры.

За армейцев отличились Дмитрий Баринов, Лусиано и Матвей Кисляк. В составе «Ростова» единственный мяч на счету Егора Голенкова.