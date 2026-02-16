Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о полузащитнике «Милана» Луке Модриче. Ранее оба футболиста вместе играли за «сливочных».

«Ему почти 41 год, он особенный. Только он способен в этом возрасте играть на таком уровне. Подобные ему полузащитники? В футболе нет никого, кто мог бы быть на его месте в 40 лет. Лучший в мире.

В прошлом году он играл в "Реале", сейчас — в "Милане". Он заслужил всё, что имеет, и многому нас научил. Я очень по нему скучаю. Лука не любил проигрывать. Даже на тренировках! Он всегда злился, когда проигрывал», — приводит слова Винисиуса Madrid Xtra.