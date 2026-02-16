Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о полузащитнике «Милана» Луке Модриче.  Ранее оба футболиста вместе играли за «сливочных».

Винисиус
Винисиус globallookpress.com

«Ему почти 41 год, он особенный.  Только он способен в этом возрасте играть на таком уровне.  Подобные ему полузащитники?  В футболе нет никого, кто мог бы быть на его месте в 40 лет.  Лучший в мире.

В прошлом году он играл в "Реале", сейчас — в "Милане".  Он заслужил всё, что имеет, и многому нас научил.  Я очень по нему скучаю.  Лука не любил проигрывать.  Даже на тренировках!  Он всегда злился, когда проигрывал», — приводит слова Винисиуса Madrid Xtra.