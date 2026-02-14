В матче 1/16 финала померяются силами «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Игра состоится 14 февраля в Бирмингеме на «Вилла Парк». Старт игры в 20:45 мск.

«Астон Вилла» сыграет после победы над «Брайтоном» (1:0) в АПЛ. До этого у бирмингемцев была ничья с «Борнмутом» (1:0) и поражение от «Брентфорда» (0:1). В прошлом раунде Кубка Англии команда Уная Эмери победила «Тоттенхэм» (2:1).

«Ньюкасл» победил «Тоттенхэм» (2:1) в АПЛ. Перед этим «сороки» имели поражение от «Брентфорда» (2:3). Также коллектив Эдди Хау вылетел в полуфинале Кубка лиги, уступив «Ман Сити». В этот раунд Кубка Англии гости пробились благодаря победе над «Борнмутом» в серии пенальти.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport. Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

Коэффициенты букмекеров: 2.44 на победу «Астон Виллы», 2.80 на победу «Ньюкасла», 3.75 на ничью.

Прогноз ИИ: матч завершится победой «Астон Виллы» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Ньюкасл» смотрите на LiveCup. Run.

