Английский тренер Шон Дайч после ничьей 0:0 в матче «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптона» в 26-м туре чемпионата Англии заявил, что реалистично оценивает свое будущее в клубе.  Вскоре после игры руководство клуба объявило о его отставке.

Шон Дайч
Шон Дайч globallookpress.com

«Владелец Евангелос Маринакис был справедлив со мной, вне всяких сомнений.  Если кто-то в современном футболе решает произвести изменения, это его право.  Мы все через это проходили.  Люди могут требовать перемен, а вопрос всегда в том, последуют ли они.  Я просто много работаю.  Мне небезразличен этот клуб.  Я дал это понять.  Я работаю очень усердно», — сказал Дайч на пресс-конференции после матча.

Шон Дайч возглавлял «Ноттингем» с октября 2025 года.  За это время команда одержала 10 побед и 5 раз сыграла вничью в 25 матчах во всех турнирах.  Сейчас она занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 27 очками после 26 сыгранных матчей.