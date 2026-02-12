Английский тренер Шон Дайч после ничьей 0:0 в матче «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптона» в 26-м туре чемпионата Англии заявил, что реалистично оценивает свое будущее в клубе. Вскоре после игры руководство клуба объявило о его отставке.

Шон Дайч globallookpress.com

«Владелец Евангелос Маринакис был справедлив со мной, вне всяких сомнений. Если кто-то в современном футболе решает произвести изменения, это его право. Мы все через это проходили. Люди могут требовать перемен, а вопрос всегда в том, последуют ли они. Я просто много работаю. Мне небезразличен этот клуб. Я дал это понять. Я работаю очень усердно», — сказал Дайч на пресс-конференции после матча.

Шон Дайч возглавлял «Ноттингем» с октября 2025 года. За это время команда одержала 10 побед и 5 раз сыграла вничью в 25 матчах во всех турнирах. Сейчас она занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 27 очками после 26 сыгранных матчей.