Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик вновь высказался об игре полузащитника Ламина Ямаля.

«Я очень доволен им. Он способен решать исходы матчей. Это отличный игрок, и у него есть все, что нам так нравится в футболе: дриблинг, игра один в один… За ним очень приятно наблюдать.

Я очень доволен тем, что вижу. На тренировках он всегда стремится стать лучше, и это хорошо. Ему нужно прогрессировать, и в ближайшие годы он может значительно прибавить», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Примеры на счету 18-летнего Ямаля 19 матчей, 10 голов и 8 ассистов.