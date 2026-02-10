10 февраля в 10:00 мск состоится матч Зимнего Кубка РПЛ, в котором сыграют «Зенит» и ЦСКА.
«Зенит» в этом турнире победил московское «Динамо», после чего проиграл 0:3 «Краснодару». Последним результатом команды Сергея Семака стала минимальная победа над «Динамо» Самарканд со счетом 1:0.
ЦСКА еще ни разу не довел дело до победы в основное время. «Армейцы» обыграли «Краснодар» в серии пенальти, а после этого также по пенальти проиграли «Динамо».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.94.
- Котировки букмекеров: 2.01 на победу «Зенита», 3.71 на ничью, 3.81 на победу ЦСКА.
- Прогноз ИИ: Команды не порадуют голами, матч закончится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.