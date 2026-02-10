Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил, что Сергей Ребров продолжит руководить национальной сборной Украины и вопрос о смене главного тренера сейчас не стоит.

Сергей Ребров globallookpress.com

«Мы не рассматриваем вопрос замены Сергея Станиславовича на данный момент, поэтому он может спокойно продолжать свою работу», — приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

51-летний Ребров возглавляет сборную с 2023 года. На данный момент украинская команда занимает вторую строчку в своей отборочной группе к чемпионату мира — 2026 и в марте примет участие в плей-офф за выход в финальную стадию турнира. В полуфинале Украине предстоит сыграть против Швеции, а в случае успеха — встретиться с победителем противостояния Польша — Албания.