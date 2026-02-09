Тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о предстоящем матче против «Ньюкасла» в АПЛ.

Томас Франк globallookpress.com

«Каждая встреча Премьер-лиги — это битва. Если кто-то этого не понимает, то ему не следует играть в Премьер-лиге. Это самая физически сильная, конкурентная, неумолимая лига в мире, в этом нет никаких сомнений, поэтому каждый матч — это битва. Завтра это не изменится. "Ньюкасл" очень физически силён, очень интенсивен в своей игре.

Эдди Хау — тренер, которым я очень восхищаюсь. То, что он сделал в "Ньюкасле"… На мой взгляд, он, по сути, участвовал в преобразовании клуба, поэтому он позаботился о том, чтобы они не вылетели. Затем, когда у них не было еврокубков, кажется, они финишировали четвёртыми.

Вы можете понять, что играть в Лиге чемпионов и Премьер-лиге одновременно непросто. У них на четыре очка больше, чем у нас, и они работали над этим проектом три или четыре года. Хау — очень хороший тренер, и там работает очень хорошая тренерская команда, которой я очень восхищаюсь. Так что это показывает, что всё будет не так просто», — приводит слова Франка официальный сайт клуба.

Матч «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» состоится во вторник, 10 февраля. Начало игры — в 22:30 мск.