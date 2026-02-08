Инсайдер Фабрицио Романо на своём YouTube-канале рассказал о причинах конфликта, из-за которого нападающий Криштиану Роналду начал бойкотировать матчи «Аль-Насра».

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Позвольте уточнить одну вещь. Проблема не между Криштиану Роналду и клубом "Аль-Наср". У Криштиану отличные отношения с тренером, с партнерами по команде, с болельщиками, с руководством клуба. Это руководство делает важную работу, и Криштиану очень доволен людьми, которые работают в клубе», — заявил Романо.

По словам инсайдера, источник недовольства игрока связан не с самим клубом, а с более высокими управленческими структурами.

«Но есть PIF — фонд, который контролирует несколько клубов Саудовской Про-Лиги, принимает решения по инвестициям, бюджетам и всему остальному. Вот этим Криштиану недоволен — тем, как они управляют ситуацией с несколькими клубами и общей стратегией на высшем уровне», — добавил он.

Роналду уже пропустил два матча чемпионата и, по слухам, может не сыграть и в третьем. Португалец выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года.