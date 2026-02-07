«Арсенал» располагается на 1-й позиции в таблице АПЛ с 56-ю очками в активе. «Сандерленд» — на 9-й позиции (36).

Еще один гол записал на свой счет Мартин Субименди на 42-й минуте.

В составе «канониров» дублем отметился нападающий Виктор Дьекереш , отличившись на 66-й и 90+3-й минутах.

«Арсенал» одержал победу над «Сандерлендом» (3:0) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

