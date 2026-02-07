«Арсенал» одержал победу над «Сандерлендом» (3:0) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.
В составе «канониров» дублем отметился нападающий Виктор Дьекереш, отличившись на 66-й и 90+3-й минутах.
Еще один гол записал на свой счет Мартин Субименди на 42-й минуте.
Результат матча
Арсенал ЛондонЛондон3:0СандерлендСандерленд
1:0 Мартин Субименди 42' 2:0 Виктор Дьёкереш 66' 3:0 Виктор Дьёкереш 90+3'
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори (Пьеро Инкапье 67'), Кай Хаверц (Эберечи Эзе 67'), Мартин Субименди, Деклан Райс, Чуквунонсо Мадуэке (Габриэл Мартинелли 60'), Габриэл Жезус (Виктор Дьёкереш 60'), Леандро Троссард (Кристиан Нергор 89')
Сандерленд: Робин Руфс, Трай Хам (Нильсон Ангуло 86'), Рейнилду Мандава, Омар Альдерете, Дэниел Баллард, Норди Мукиэле, Энцо Ле Фе, Ноа Садики (Лютсхарел Гертрейда 71'), Абиб Диарра, Брайан Бробби (Вильсон Изидор 85'), Чемсдин Талби (Ромейн Мандл 64')
Жёлтые карточки: Вильям Салиба 26' — Абиб Диарра 39', Брайан Бробби 40'
«Арсенал» располагается на 1-й позиции в таблице АПЛ с 56-ю очками в активе. «Сандерленд» — на 9-й позиции (36).