Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил беспокойство из-за травмы нападающего Рафиньи перед важным матчем 1/4 финала Кубка Испании против «Альбасете».

«Меня не волнует физическое состояние игрока, сезон у него складывается отлично. Я разочарован текущей ситуацией. Травмы — стандартная часть игры при таком плотном графике. Это большая потеря для команды, и мы это почувствуем. Мы находимся на важном этапе, и нам нужен Рафинья», — цитирует Флика издание AS.

Ранее стало известно, что у футболиста диагностировано растяжение приводящей мышцы правого бедра, из-за чего он не сможет принять участие в предстоящем матче Кубка Испании.

«Барселона» в прошлом сезоне стала победителем Кубка Испании, обыграв в финале мадридский «Реал» в дополнительное время со счетом 3:2.