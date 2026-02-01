«Ливерпуль» заинтересован в подписании Лютсхарела Гертрейды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Защитник может пополнить состав команды в ближайшее время.

Лютсхарел Гертрейда globallookpress.com

Переговоры начались с «Сандерлендом», так как главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот уже знаком с нидерландским игроком по совместной работе в «Фейеноорде». Сейчас клубы обсуждают условия перехода. Гертрюйда связан контрактом с текущим клубом до конца июня.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 17 матчей в Английской Премьер-лиге, но не отметился голами или ассистами.