Президент «Барселоны» Жоан Лапорта остался доволен результатами команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Мы стремились показать высокий результат, и нам это удалось. Мы вышли в плей-офф, заняв пятое место, и попали в восьмерку лучших команд турнира, что соответствовало нашим задачам. Это особенно радует Ханси Флика, так как теперь он может с уверенностью планировать вторую часть сезона, — отметил Лапорта в интервью La Vanguardia.

В последнем туре "Барселона" одержала уверенную победу над "Копенгагеном" со счетом 4:1, что позволило команде занять пятое место и напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.