В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги «Кельн» и «Вольфсбург» померяются силами на стадионе «Рейн Энерги». Игра состоится 30 января в 22:30 мск.
У «Кельна» 20 очков после 19 матчей. Команда имеет 5 побед в этом сезоне при 5 ничьих и 9 поражениях. В прошлом туре «козлы» уступили «Фрайбургу» 1:2, а перед этим разжились тремя баллами в матче с «Майнцом» (2:1).
«Вольфсбург» имеет 19 пунктов. Клуб набрал 5 побед, 4 ничьи и 10 поражений. Последним результатом «волков» в турнире стало поражение 1:3 от «Майнца». Ранее гости сыграли 1:1 с «Хайденхаймом».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.
- Котировки букмекеров: 2.03 на победу «Кельна», 3.80 на ничью, 3.40 на победу «Вольфсбурга».
- Прогноз ИИ: победа «Кельна» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Кельн» — «Вольфсбург» смотрите на LiveCup.Run.
