30 января в 20-м туре чемпионата Германии сыграют «Кёльн» — «Вольфсбург». Начало встречи — в 22:30 мск.

«Кёльн»

Турнирное положение: «Кёльн» после 19-ти туров немецкого первенства набрал 20 очков и находится в середине таблицы.

Команда занимает 10-ю позицию с отрывом в пять баллов от зоны плей-офф за выживание (16-е место) и в шесть — от зоны вылета (17-18-я строчки), а также с отставанием в 12 пунктов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура «Козлы» на выездной арене потерпели поражение от «Фрайбурга» (1:2).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Германии коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 2:1 переиграл «Майнц».

Не сыграют: травмированы — Хайнц, Хуберс, Килиан и Шмид, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: в 11-ти последних поединках, 10 из которых были официальными и одним — товарищеским, «Кёльн» выиграл лишь дважды при шести поражениях и трех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Саид Эль-Мала — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с семью голами.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» после 19-ти туров немецкого первенства набрал 19 очков и также борется за выживание в элите.

Команда занимает 12-ю позицию с отрывом в четыре балла от зоны плей-офф за выживание (16-е место) и в пять — от зоны вылета (17-18-я строчки), а также с отставанием в один пункт от соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура «Волки» на выездной арене потерпели поражение от «Майнца» (1:3).

Перед этим в предыдущем туре немецкого первенства коллектив уже набрал один балл, когда теперь в домашних стенах разошелся мировой с «Хайденхаймом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Дардай, Мегле, Рожериу, Винд, болеет — Селт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были официальными, а один — товарищеским, «Вольфсбург» выиграл лишь раз при двух ничьих и трех поражениях.

Такая форма сулит гостям плохие шансы на три очка, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

Мохамед Эль Амин Амура — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех из семи последних матчей «Кельн» проиграл

в пяти последних матчах «Вольфсбурга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей «Вольфсбурга» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кельн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.13. Ничья — в 3.65, победа «Вольфсбурга» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в пяти из семи последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей гостей.

1.87 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Кёльн» — «Вольфсбург» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Вольфсбурга».

2.40 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Кёльн» — «Вольфсбург» принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40