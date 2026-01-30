В заключительном туре общего этапа Лиги Европы «Бетис» на своем поле разобрался с голландским «Фейенордом» — 2:1.
В первом тайме хозяева забили два мяча. На 17-й минуте счет открыл Антони, а через 15 минут преимущество удвоил Абде Эззаалзули.
Гости смогли ответить лишь голом престижа на 77-й минуте в исполнении Каспера Тенгстедта.
Результат матча
БетисСевилья2:1ФейеноордРоттердам
1:0 Антони 17' 2:0 Абде Эззальзули 32' 2:1 Каспер Тенгстедт 77'
Бетис: Пау Лопес, Диего Льоренте, Натан, Диего Гомес, Нельсон Деосса (Серхи Альтмира 74'), Марк Рока, Пабло Форнальс, Анхель Ортис, Антони, Абде Эззальзули, Эсекьель Авила (Айтор Руйбаль 83')
Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Джордан Бос (Хван Ин Бём 61'), Джордан Лотомба, Лучано Валенте (Ян Плаг 61'), Уссама Таргаллин, Каспер Тенгстедт, Гонсалу Боржеш, Кайл Ларин (Shaqueel van Persie 73'), Анис Хадж-Мусса, Аймен Слити (Барт Ниувкоп 61'), Thijs Kraaijeveld (Якуб Модер 69')
Жёлтые карточки: Анис Хадж-Мусса 10' (Фейеноорд), Уссама Таргаллин 47' (Фейеноорд)
«Бетис» с 17 очками расположился в верхней части турнирной таблицы ЛЕ. «Фейенорд» (6) не смог пробиться в плей-офф.