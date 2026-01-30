«Бетис» с 17 очками расположился в верхней части турнирной таблицы ЛЕ. «Фейенорд» (6) не смог пробиться в плей-офф.

Гости смогли ответить лишь голом престижа на 77-й минуте в исполнении Каспера Тенгстедта.

В первом тайме хозяева забили два мяча. На 17-й минуте счет открыл Антони , а через 15 минут преимущество удвоил Абде Эззаалзули.

В заключительном туре общего этапа Лиги Европы «Бетис» на своем поле разобрался с голландским «Фейенордом» — 2:1.

