В заключительном туре общего этапа Лиги Европы «Бетис» на своем поле разобрался с голландским «Фейенордом» — 2:1.

Антони
Антони globallookpress.com

В первом тайме хозяева забили два мяча.  На 17-й минуте счет открыл Антони, а через 15 минут преимущество удвоил Абде Эззаалзули.

Гости смогли ответить лишь голом престижа на 77-й минуте в исполнении Каспера Тенгстедта.

Результат матча

БетисСевильяБетис2:1ФейеноордФейеноордРоттердам
1:0 Антони 17' 2:0 Абде Эззальзули 32' 2:1 Каспер Тенгстедт 77'
Бетис:  Пау Лопес,  Диего Льоренте,  Натан,  Диего Гомес,  Нельсон Деосса (Серхи Альтмира 74'),  Марк Рока,  Пабло Форнальс,  Анхель Ортис,  Антони,  Абде Эззальзули,  Эсекьель Авила (Айтор Руйбаль 83')
Фейеноорд:  Тимон Велленройтер,  Джордан Бос (Хван Ин Бём 61'),  Джордан Лотомба,  Лучано Валенте (Ян Плаг 61'),  Уссама Таргаллин,  Каспер Тенгстедт,  Гонсалу Боржеш,  Кайл Ларин (Shaqueel van Persie 73'),  Анис Хадж-Мусса,  Аймен Слити (Барт Ниувкоп 61'),  Thijs Kraaijeveld (Якуб Модер 69')
Жёлтые карточки:  Анис Хадж-Мусса 10' (Фейеноорд),  Уссама Таргаллин 47' (Фейеноорд)

«Бетис» с 17 очками расположился в верхней части турнирной таблицы ЛЕ.  «Фейенорд» (6) не смог пробиться в плей-офф.