«ПСВ» проиграл дома «Баварии» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:2.
На 58-й минуте Джамал Мусиала вывел мюнхенцев вперед, а на 78-й минуте Исмаэль Сайбари сравнял счет.
Гол Харри Кейна на 84-й минуте принес победу гостям.
Результат матча
ПСВЭйндховен1:2БаварияМюнхен
0:1 Джамал Мусиала 58' 1:1 Исмаэль Сайбари 78' 1:2 Гарри Кейн 84'
ПСВ: Матей Коварж, Серджино Дест, Армандо Обиспо, Йерди Схаутен, Мауро Жуниор, Пауль Ваннер, Джой Веерман, Иван Перишич (Коухаиб Дриош 82'), Гус Тиль, Исмаэль Сайбари, Деннис Ман (Noah Fernandez 46')
Бавария: Йонас Урбиг, Йозуа Киммих, Хироки Ито, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано (Гарри Кейн 62'), Луис Диас, Джамал Мусиала (Альфонсо Дэвис 62'), Леннарт Карл (Серж Гнабри 62'), Александар Павлович, Том Бишоф (Саша Боэ 85'), Николас Джексон (Майкл Олисе 62')
Жёлтые карточки: Иван Перишич 7', Йерди Схаутен 35', Гус Тиль 83', Мауро Жуниор 86' — Деотшанкюль Юпамекано 24', Йозуа Киммих 83'
Красная карточка: Мауро Жуниор 90+4' (ПСВ)
«Бавария» с 21 баллом завершила общий этап на 2-й строчке в таблице и начнет весеннюю стадию турнира со стадии 1/8 финала, «ПСВ» с 8 очками расположился на 28-м месте и вылетел из текущего розыгрыша.