В матче 8-го тура Лиги Европы «Порту» примет «Рейнджерс». Команды встретятся 29 января на стадионе «Драгау». Начало игры в 23:00 мск.
У «Порту» есть последний шанс напрямую выйти в плей-офф. Хозяев устроит только победа, но и она не сможет гарантировать им место в первой восьмерке.
В любом случае «Порту» в хорошей форме. Он не проигрывает 11 матчей подряд. «Рейнджерс» ничего не светит. После 7 туров клуб имеет только 4 очка и проиграл во всех выездах розыгрыша ЛЕ. Воспользуются ли «драконы» текущим положением дел?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Котировки букмекеров: 1.23 на победу «Порту», 6.60 на ничью, 12.0 на победу «Рейнджерс».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Порту» — «Рейнджерс» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.