В матче 8-го тура Лиги Европы «Порту» примет «Рейнджерс». Команды встретятся 29 января на стадионе «Драгау». Начало игры в 23:00 мск.

У «Порту» есть последний шанс напрямую выйти в плей-офф. Хозяев устроит только победа, но и она не сможет гарантировать им место в первой восьмерке.

В любом случае «Порту» в хорошей форме. Он не проигрывает 11 матчей подряд. «Рейнджерс» ничего не светит. После 7 туров клуб имеет только 4 очка и проиграл во всех выездах розыгрыша ЛЕ. Воспользуются ли «драконы» текущим положением дел?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

Котировки букмекеров: 1.23 на победу «Порту», 6.60 на ничью, 12.0 на победу «Рейнджерс».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Порту» — «Рейнджерс» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.