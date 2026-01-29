«Пафос» на своем поле сыграл вничью с пражской «Славией» в рамках восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:1.
Влад Драгомир вывел хозяев вперед на 17-й минуте встречи, а Степан Халупек сравнял счет на 44-й минуте.
Бруно на 53-й минуте вновь восстановил преимущество «Пафоса», а затем Андерсон на исходе встречи оформил дубль.
Результат матча
ПафосПафос4:1Славия ППрага
1:0 Влад Драгомир 17' 1:1 Штепан Халоупек 44'
Пафос: Джей Гортер, Бруно Кабрера, Деррик Люккассен, Давид Луис, Костас Пилеас (Нани Димата 90'), Пепе, Домингош Кина (Кен Сема 85'), Андерсон, Влад Драгомир, Мислав Оршич, Жажа (Мон Бассуамина 77')
Славия П: Индржих Станек, Юссуфа Мбоджи (Томаш Хоры 55'), Давид Доудера, Штепан Халоупек (Юссуфа Саньянг 46'), Иго Огбу (Даики Хасиока 61'), Давид Зима, Эрик Прекоп (Ян Борил 55'), Лукаш Провод, Оскар Дорли, Михал Садилек, Мухаммед Чам Сарачевич (Васил Кушей 76')
Жёлтые карточки: Давид Луис 90+1', Джей Гортер 90+6' — Давид Зима 26'
Красная карточка: Ян Борил 59' (Славия П)
«Пафос» занял итоговое 29-е место, набрав 9 очков, «Славия» (3) — 34-я. Таким образом, обе команды вылетели из текущего розыгрыша Лиги чемпионов.