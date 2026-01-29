Голкипер норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин высказался про матч общего этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:1).

Никита Хайкин globallookpress.com

Команда Хайкина пробилась в стыковой раунд турнира.

«Конечно, чуть-чуть не верится, что прошли дальше и победили такого гранда. Изначально до турнира мы, наверное, не рассчитывали выиграть у "Сити" и "Атлетико". Наша ставка была на победы над более слабыми соперниками. Но тем это слаще и круче. И запомнится надолго.

На каком месте по степени сложности этот матч в ЛЧ? Думаю, самый сложный. По крайней мере, один из — точно. "Атлетико" не сдавался, бежал вперед, играл очень агрессивно. У них не заканчивалась энергия, хотя они играли на третий день после предыдущего матча Ла Лиги», — приводит слова Хайкина «Спорт-Экспресс».