Голкипер норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин высказался про матч общего этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:1).

Никита Хайкин
Никита Хайкин globallookpress.com

Команда Хайкина пробилась в стыковой раунд турнира.

«Конечно, чуть-чуть не верится, что прошли дальше и победили такого гранда.  Изначально до турнира мы, наверное, не рассчитывали выиграть у "Сити" и "Атлетико".  Наша ставка была на победы над более слабыми соперниками.  Но тем это слаще и круче.  И запомнится надолго.

На каком месте по степени сложности этот матч в ЛЧ?  Думаю, самый сложный.  По крайней мере, один из — точно. "Атлетико" не сдавался, бежал вперед, играл очень агрессивно.  У них не заканчивалась энергия, хотя они играли на третий день после предыдущего матча Ла Лиги», — приводит слова Хайкина «Спорт-Экспресс».