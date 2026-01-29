«Црвена Звезда» и «Сельта» сойдутся в матче 8-го тура Лиги Европы. Поединок состоится 29 января в Белграде. Старт встречи в 23:00 мск.
Обе команды имеют шансы на выход в плей-офф. «Црвена Звезда» после 4 побед подряд набрала 13 очков, а «Сельта» после победы над «Лиллем» имеет 12 баллов.
Сегодня сыграют одна из лучших защит против одной из лучших атак турнира. Чья возьмет, увидим в предстоящем поединке.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.60.
- Котировки букмекеров: 2.33 на победу «Црвены Звезды», 3.55 на ничью, 2.95 на победу «Сельты».
- Прогноз ИИ: матч выиграет «Сельта», счет будет 2:1 в ее пользу.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.