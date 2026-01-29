Наставник «Реала» Альваро Арбелоа проанализировал поражение от «Бенфики» в Лиге чемпионов (2:4). Мадридский клуб финишировал 9-м в таблице.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Очевидно, сегодня мы были далеки от того, чего хотели, учитывая сложность матча, требования соперника, атмосферу, цели, которые преследовали они, и наши цели. Я не думаю, что мы смогли отыграть все 90 минут на том уровне, на котором нам нужно было. Перед поездкой сюда мы знали, что нам многое предстоит сделать, многое улучшить, и мы понимаем, что нам еще предстоит сделать. Чтобы выиграть такой матч, нужно хорошо делать много вещей, а не только одну, и делать это на протяжении всех 90 минут.

Я прекрасно понимал уровень соперника, атмосферу и тренера, который будет перед нами. Я говорил об этом игрокам, но, очевидно, не знал, как донести до них то, что я хотел от них на поле. Когда что-то не получается, когда команда далека от того уровня, который мы показали, например, в матче с "Вильярреалом", ответственность всегда и абсолютно лежит на мне, потому что я не знал, как заставить игроков подойти к игре так, как я хотел», — цитирует Арбелоа пресс-служба «Реала».